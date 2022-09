Eerste leerjaar Mariaschool start in nieuw leslokaal

Izegem Woning onbewoon­baar na keuken­brand op Bosmolens in Izegem, bewoonster ongedeerd

Op de wijk Bosmolens in Izegem is dinsdagochtend brand ontstaan in de keuken van een woning. Bewoonster Christa kon gewekt worden door de rookmelder en kon tijdig de rijwoning verlaten. Ze ademde wel wat rook in en werd ter controle naar het ziekenhuis overgebracht.

30 augustus