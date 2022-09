“Een wolf in schaapskleren en een charlatan eersteklas”: onverbeterlijke oplichter (58) riskeert 40 maanden cel

“Een wolf in schaapskleren en een charlatan eersteklas”, zo omschreef Floor Ameye, advocate van een van de slachtoffers, Rik W. De man was sinds augustus 2021 opnieuw hervallen in zijn oude gewoontes. “Hij ging overal geld ronselen voor allerlei evenementen die hij wilde organiseren en deed dat onder verschillende aliassen”, zei het openbaar ministerie. “Zo wilde hij een cyclocross organiseren, een biljarttornooi of een evenement met zangers. Hij maakte daarbij gebruik van valse identiteitskaarten en zelfgemaakte flyers. Maar alle opbrengsten stak hij in eigen zak.” Ook bij een autogarage wilde hij zogezegd een nieuwe auto bestellen en kreeg in afwachting van zijn auto een vervangwagen. Maar toen hij het voorschot niet betaalde en de garage de huurwagen terug vroeg, liet hij niets meer van zich horen. De man maakte tientallen slachtoffers.