Een huis gekocht en dat gevierd met alcohol: alcoholslot voor werknemer uit de zorg

René viert 101ste verjaardag: “Een straffe stoot”

101 kaarsjes blies René Vanovertfeldt afgelopen vrijdag uit, tijdens een viering met bewoners en familie in residentie Ten Olme. Waar René in een assistentiewoning verblijft, aan de Langemeersstraat. René houdt van kaarten en biljarten. “101 jaar is een straffe stoot, om het in biljarttermen te zeggen”, stelt schepen van Burgerzaken Stephanie Demeyer (Team Burgemeester).