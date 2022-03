Eén ernstige klacht over kinderopvang Baloe, meteen drie maanden gesloten: “Voorzorgsmaatregel, maar het is enige gepaste reactie”

harelbeke Baby- en kinderwin­kel Club Coucoun mikt vooral op geboorte­lijs­ten: “Je kan zelfs kraamkost of een fotoshoot op je lijst zetten”

Schoonzussen Julie Motte (33) en Roxanne Brys (31) openen baby-en kinderwinkel Club Coucoun in de Kortrijksesteenweg in Harelbeke. “Een wild idee waar we al een tijdje samen over aan het dromen waren. We hebben nu besloten de sprong te wagen.”

23 maart