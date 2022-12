E3 Saxo Classic gaat richting recordaantal vips: “Hoe slechter het gaat economisch, hoe méér bedrijven hun klanten in de watten willen leggen”

E3 Saxo Classic Harelbeke staat al jaren bekend als een ideale wielerwedstrijd om als vip naartoe te trekken. “Dat onze wedstrijd gereden wordt op vrijdag, is net een troef daarvoor”, zegt Coussens. zegt Jacques Coussens. “Bedrijven kunnen op een werkdag hun klanten en leveranciers uitnodigen om onze koers vanop de eerste rij te volgen.”

Er zijn verschillende formules. “Vooral onze arrangementen waarbij we bij sterrenrestaurants aan tafel mogen aanschuiven, zijn heel populair”, zegt Coussens. “Die waren een week na de editie van vorig jaar al voor drie vierde uitverkocht. Maar ook de andere vip-arrangementen gaan vlotjes de deur uit dit jaar, merken we. Zo zetten we een bijkomende vip-tent op de Paterberg, en komt er een tweede vip-tent aan de start aan aankomst bij de E3-arena. Ons recordaantal vips was er 4500, maar nu gaan we richting de 5000.”

Volledig scherm De E3-arena staat altijd goed vol. achteraan zie je ook de viptent die er opgesteld staat. © Henk Deleu

“We hadden dit nooit verwacht, integendeel. In 2020 moest onze wielerwedstrijd op de valreep afgelast worden omwille van corona, in 2021 mocht er geen publiek bij aanwezig zijn. Begin dit jaar mocht al méér, maar nog niet alles, en dat was ook maar vlak ervoor duidelijk. Dit is dus opnieuw de eerste editie waarin we volledig ‘los’ gelaten worden, en daar zitten de mensen blijkbaar op te wachten. Ook het minder goeie economische klimaat zit er voor iets tussen: in deze moeilijke tijden is het nóg belangrijker voor bedrijven om hun klanten in de watten te leggen en aan hen te binden. E3 Saxo Classic is daar echt een ideale manier voor.”

Volledig scherm Een foto van Ashley Gruber aan Slagerij Vande Walle in Berchem (Kluisbergen) tijdens de E3-Prijs Harelbeke © Gruber Images

Er werd intussen ook bekend gemaakt dat alle Harelbeekse scholen, ook die in andere deelgemeenten, een vrije dag invoeren voor de editie in 2024. “De meeste scholen in het centrum waren al dicht die dag. Op de dag van E3 is het sowieso minder evident om van en naar school te raken”, zegt schepen Francis Pattyn (CD&V). “Maar ook de scholen in Hulste, Stasegem en Bavikhove gaan volgend jaar sluiten. Leuk, want dat maakt van E3 een extra groot volksfeest, waarop de kinderen zelf en de leerkrachten ook heel erg welkom zijn. Want E3 mag dan wel bekend zijn voor het vip-gebeuren, het is in de eerste plaats nog altijd een volksfeest waar ook de gewone mens aan zijn trekken komt.”

Volledig scherm Wout Van Aert op de Kwaremont. © Getty Images

“5 van onze 7 scholen waren al dicht met E3”, zegt directeur Bruno Colpaert van het Katholiek Basisonderwijs in Harelbeke. “In 2024 volgen ook De Wingerd in Bavikhove en Sint-Augustinus in Stasegem. Gewoon omdat het voor onze scholengroep organisatorisch beter is om de vrije dagen gelijk te trekken. Voor alle duidelijkheid: het gaat niet om een extra vrije dag. We hebben drie vrije dagen die we vrij kunnen inplannen in het basisonderwijs, en het is één van die drie dagen die we in 2024 op de E3 plannen. Wat we in de toekomst doen, is nog niet beslist.”

