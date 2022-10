Dit zijn de 7 ondernemers die de pastorie hebben gekocht: “Met halloween onze eerste activiteit in het pand”

Meulebeke/Ingelmunster/Dentergem/Oostrozebeke/Wielsbeke/Roeselare Ex-topman politiezo­ne verduister­de sinds 2006 jaarlijks tienduizen­den euro’s: “Hij isoleerde zich op een eiland, waar hij alleen de touwtjes in handen had”

Guy S. (51) uit Roeselare moet zich op 15 februari voor de rechter in Kortrijk verantwoorden omdat hij een massa geld van de politiezone MIDOW naar zijn eigen rekening heeft versluisd. S. pleegde de feiten toen hij de financiële topman was van de politiezone. Het geld is ondertussen in rook opgegaan. Al kon een kwart van het bedrag gerecupereerd worden met de verkoop van de riante villa waar S. woonde met zijn gezin.

