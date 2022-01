Dimitri Bontinck samen met 25 andere flatbewoners geëvacueerd nadat muur in nagelnieuw gebouw begint te scheuren: “Die knallen, het was precies oorlog”

Aalbeke/Rekkem/Moeskroen Eén dode en twee zwaargewon­den op E17: auto knalt tegen stilstaand voertuig dat eerder al aan het spookrij­den was

Op de snelweg E17 in Aalbeke (Kortrijk) raakten woensdagavond twee Fransen van Roemeense origine levensgevaarlijk gewond bij een zwaar en bizar verkeersongeval. Hun stilstaande Ford Fiesta werd achteraan aangereden door een BMW X5 van een Nederlands koppel, dat ongedeerd bleef. Een derde wagen reed vervolgens op de BMW in. Eén van de Roemenen stierf in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

