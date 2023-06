Dieven stelen 32 duiven van Eric (84), maar 2 dieren vonden weg naar huis terug: “Ik vrees dat de rest al in het Oostblok zit”

Bioboerde­rij Hierford genomi­neerd voor BioVLAM prijs

De vijf BioVLAM genomineerden zijn bekend. In Kortrijk is dat bioboerderij Hierford. BioVLAM, een initiatief van de biosector in samenwerking met het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM), is een prijs voor een door innovatief en duurzaam ondernemen gepassioneerd bio-ondernemer.