Dertig klanten ‘t Courantje winnen samen 1,5 miljoen euro: “Allemaal werkmensen voor wie dit héél welkom is in deze dure tijden”

harelbekeHet verbleekt misschien een béétje bij de Euromillionspot die een groep van 165 inwoners won in Olmen, maar ook in Harelbeke viel het groot lot. Dertig inwoners wonnen er samen zo’n 1,5 miljoen euro, goed voor 50.000 euro per winnaar. “Allemaal werkmensen, voor wie dat geld héél welkom is”, zegt Severine Noppe, uitbaatster van café Le Duc de Brabant en één van de geluksvogels.

De Lottotrekking van afgelopen zaterdag was wel héél gunstig voor krantenwinkel ’t Courantje. “Al van toen ik startte elf jaar geleden, doe ik elke week mee met een groep klanten aan de Lottotrekkingen”, zegt Kim Sandra. “De meesten doen al jaren mee. Afgelopen zaterdag hadden we voor het eerst écht prijs: 1,5 miljoen euro. Dat is zo'n 50.000 euro per deelnemer.”

Het was een klant die Kim meteen na de trekking op hun overwinning wees. “Ik had het zelf nog niet opgemerkt. “Ik heb de leden van onze groep meteen gecontacteerd. Ik heb er enkele uit hun bed gebeld, maar ze vonden het niet erg”, lacht Sandra. “Tegen 2 uur ’s nachts wist iedereen het.”

Volledig scherm Feest in de krantenwinkel. © Henk Deleu

Een groot deel van de groep zijn klanten van café Le Duc de Brabant naast de deur. “Kim heeft me twee jaar geleden gevraagd of we mee wilden blijven doen met de groepspot”, zegt Severine Noppe. “Ik had het café net overgenomen, en de uitbaatster voor mij deed het ook al een tijdje. Ik ben zelf maar beginnen mee te doen met Lotto daardoor, daarvoor deed ik maar heel zelden mee.”

Anoniem

Severine is dus een van de winnaars van de pot. “Supergoed nieuws”, vertelt ze. “We hebben er een lastige periode op zitten door corona, en nu nog de energiecrisis. We hadden naast het café ook nog een restaurant, Den Trimaar, maar dat hebben we stopgezet. We hadden er al een pak van onze spaarcenten moeten in steken door corona. Daarna met de energiecrisis kwam de doodsteek: een factuur van 9.000 euro per maand konden we niet betalen. Onze spaarrekening zal blij zijn dat er weer wat bijkomt. Daarnaast gaan we wel eens lekker uit eten, en kunnen onze kinderen een extra cadeautje verwachten met de feestdagen.”

Het gebeurt vaak dat lottowinnaars anoniem willen blijven. “Ik snap dat, zeker als het over grote bedragen gaat. Maar 50.000 euro is nu ook niet zoveel geld. Het is méér dan welkom, dat wel. Maar het is ook niet dat je daar zó zot mee kan doen. Dus ik verwacht niet dat mensen om geld zullen komen vragen.”

Severine, haar man Sandy Derycke en Kim Sandra van de krantenwinkel kennen de andere winnaars uiteraard een beetje. “Het zijn allemaal werkmensen”, zegt Sandy. “Dat is net het mooie: het zijn allemaal harde werkers, voor wie dit echt een heel mooie extra is.”

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.