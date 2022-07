Deelwagens in Harelbeke werden vorig jaar 1325 keer gebruikt

“In het kader van het Lokaal Energie- en Klimaatpact zette Stad Harelbeke het voorbije jaar sterk in op deelmobiliteit”, zegt schepen Tijs Naert (Groen). “De inwoners kunnen rekenen op een mooi divers verspreid aanbod van deelfietsen en deelwagens. Je kiest er uit veertien deelwagens. Zo zijn er twee brandstofdeelwagens van Cambio beschikbaar in het centrum van de stad, twee elektrische deelwagens van Vlaskracht/Coopstroom op het dorpsplein van Stasegem en tien elektrische van Fox Share die over de stad verspreid staan.”

Het vroeg wat tijd om het vertrouwen te winnen van de gebruikers, zegt Naert. “Maar intussen maakten maar liefst 242 verschillende gebruikers 1.325 ritten in 2021. We zien een stijgende lijn in het gebruik van de drie autodeelsystemen. Uit de statistieken blijkt dat de deelwagens voornamelijk geboekt worden door dames tussen de 35 en 45 jaar ter vervanging van een eigen tweede wagen. Super, al mikken we ook op inwoners die een eigen auto helemaal willen bannen.”

“Kan je je verplaatsing ook met de fiets doen? Dan is een deelfiets hoogstwaarschijnlijk op dat moment ook interessant voor jou. Ontleen dan een Blue Bike aan het station of één van de vijftien deelfietsen van Donkey Republic die over de hele stad staan. De deelfietsen worden actief gebruikt, in 2021 maar liefst 648 keer door meer dan 150 gebruikers.”

Wil je meer informatie over deelmobiliteit in Harelbeke? Neem dan contact op met de dienst mobiliteit via mobiliteit@harelbeke.be of 056 733 383.

