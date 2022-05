De Rijstpekker viert tiende verjaardag

“Het Dorpshuis moest tegemoet komen aan een aantal leemtes in de lokale dienstverlening in Harelbeke”, zegt schepen Lynn Callewaert (CD&V). “Enerzijds stelde het toenmalig OCMW van Harelbeke vast dat de werking van het LDC De Parette de ouderen in Hulste onvoldoende bereikte, anderzijds had de stad een tekort aan infrastructuur waar verenigingen hun activiteiten lokaal konden laten doorgaan. Zo sloegen beide besturen de handen in elkaar, om aan de bibliotheek van Hulste een nieuw gebouw op te trekken dat later de naam “Dorpshuis de Rijstpekker” kreeg.”