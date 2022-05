De Rijstpekker viert 10e verjaardag

Harelbeke Fietser sukkelt in beek op provincie­do­mein De Gavers in Harelbeke

In Harelbeke is zondagnamiddag een fietser in de beek van het provinciedomein De Gavers gesukkeld. De oudere man kon snel door andere bezoekers die in de zon aan het wandelen of fietsen waren uit het water gehaald worden.

