Dankzij spoelen van nieuwe leiding: gratis water, maar niet om te drinken

Water opvangen

Het spoelwater belandt via twee brandkranen in de Wijdhagestraat op straat. “Zo loopt het in de riolering maar het spreekt voor zich dat mensen het gerust ook mogen opvangen, in een emmer of een bidon”, zegt Brigitte Vandamme. Het water is niet drinkbaar maar wel perfect bruikbaar in de moestuin, om bloemen en planten te besproeien of de auto te wassen. Op die manier heeft het dan toch nog een nuttige functie.”