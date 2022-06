Dan heb je uitzicht op landbouwvelden, dan nóg kan het industriegrond worden: stad plant planologische ruil om uitbreiding bedrijf mogelijk te maken

harelbekeEen aantal bewoners uit de Brugsestraat in Hulste die nu uitzicht hebben op landbouwgrond, zullen dat uitzicht binnenkort kwijt zijn. De stad Harelbeke wil een planologische ruil uitvoeren: een perceel landbouwgrond in Hulste wordt industriegrond, een perceel in Bavikhove maakt de omgekeerde beweging. “Dit is in het algemeen belang, maar ik heb er zeker begrip voor dat niet iedereen hier blij mee is”, zegt schepen David Vandekerckhove (Groen).

Het begint allemaal met uitbreidingsplannen van bedrijf Empire Carpets International in de Brugsestraat in Hulste. Het bedrijf, dat een 50-tal mensen tewerkstelt, produceert vloermatten. Zaakvoerder Pieterjan Degandt wil graag extra stockageruimte, om een buffer op te bouwen bij grondstoffenschaarste. Maar de grond naast Empire Carpets is landbouwgrond, dus uitbreiden kan er planologisch voorlopig niet.

Volledig scherm Dit uitzicht verdwijnt binnen enkele jaren als de stad haar plannen doorzet. © Bonte/Google Maps

“De zaakvoerder van Empire Carpets International heeft ons benaderd met de vraag of hij op een bepaalde manier zou kunnen uitbreiden”, zegt Vandekerckhove. “Omdat economie en tewerkstelling belangrijk is, hebben we zijn vraag bekeken. Wij als stadbestuur hebben ons voorgenomen om de landbouwgrond die er nu nog is in onze stad, te behouden. In eerste instantie betekende dat slecht nieuws voor Empire Carpets.”

Maar een planologische ruil kan nu de oplossing zijn. “De voormalige gebouwen van Plastibert in de Kervijnstraat, wachten nog op een nieuwe invulling. Industrie is op deze locatie minder opportuun dan in de Brugsestraat in Hulste. Daarom hebben we besloten de site van Plastibert aan te passen naar landbouwgrond, om de lap grond in de Brugsestraat industriegrond te kunnen maken.”

Volledig scherm Op de infovergadering werd een mogelijk toekomstbeeld getoond. © Marcel Bonte

Het gaat om een stuk grond van 9000m². “De zaakvoerder had ons het dubbele gevraagd, maar we hebben dus maar een oplossing gevonden voor die 9000m².” De stad Harelbeke heeft gisterenavond een infovergadering gehouden over de planologische ruil die het wil uitvoeren.

Sowieso is er nog lang geen sprake van een uitbreiding, eerst moet een RUP opgemaakt worden. Maar nu al heerst er ongerustheid bij de buren. Die zien hun landelijk uitzicht binnen enkele jaren verdwijnen. “De stad Harelbeke had beloofd dat alle landbouwgrond landbouwgrond zou blijvené, zegt buurtbewoner Marcel Bonte. “Mensen hebben hun woning hier gekocht omwille van het uitzicht, en dan kijken we straks uit op een bedrijf in plaats van een landbouwveld? Dat is toch niet fair?”

Schepen David Vandekerckhove heeft begrip voor de mening van de bewoners. “Ik kan me inbeelden dat het niet leuk is voor de bewoners. Maar soms moet je iets doen in het algemeen belang waar niet iedereen even blij mee is. Sowieso komt er een groene buffer tussen het bedrijf en de bewoners.”

Zaakvoerder Degandt belooft ook om het project in overleg met en met respect voor de bewoners uit te voeren. “Maar sowieso zijn we nog in een heel pril stadium nu.”

