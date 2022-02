Dag na EHBO-opleiding redt voetballer Kaersten (24) het leven van tegenspeler Josse (23): “Ik voel me geen held, ik heb gewoon gedaan wat ik geleerd heb”

Anzegem/Menen/Wielsbeke/Zwevegem/Lo-Reninge/Menen Landbou­wers krijgen gratis schaduwbo­men om vee te beschermen tegen hitte en verdroging

De provincie deelt met de slogan ‘staat de airkoe in jouw weide aan?’ gratis schaduwbomen uit aan landbouwers in twaalf gemeenten. In de regio Kortrijk-Ieper is dat in Anzegem, Lo-Reninge, Menen, Vleteren, Wielsbeke en Zwevegem.

30 januari