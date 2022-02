Dag na EHBO-opleiding redt voetballer Kaersten (24) het leven van tegenspeler Josse (23). “Achteraf pas kwam pas het besef: dit was écht heftig”

Kortrijk K-Tower in internatio­na­le architec­tuur­wed­strijd genomi­neerd als ‘Gebouw van het jaar’

K-Tower, sinds goed vier jaar klaar aan de Diksmuidekaai in Kortrijk, is door de internationale architectuurwebsite ArchDaily als ‘Gebouw van het jaar’ genomineerd. De 66,49 meter hoge toren, met 65 flats, is een ontwerp van Philippe Samyn and Partners – Architecture and Engineering.

31 januari