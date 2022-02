Dag na EHBO-opleiding redt voetballer Kaersten (24) het leven van tegenspeler Josse (23). “Achteraf pas kwam het besef: dit was écht heftig”

Kortrijk Jasmijnhof heropent als visrestau­rant Le Marin, Hafid (37) maakt carrières­witch van bouwsector naar horeca

Jasmijnhof in Kortrijk neemt een nieuwe start als visrestaurant Le Marin. “Uniek in Kortrijk, met dagverse gerechten, in een Oosters interieur en met een vlotte bediening”, somt zaakvoerder Hafid Benmalem de troeven op.

