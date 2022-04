Cultuur voor baby’s en peuters? CC Het Spoor plant vier voorstellingen van Labotanik

Lendelede/Kuurne Automobi­lis­te gaat van de weg af en belandt onderstebo­ven in gracht langs Rijksweg in Lendelede

Langs de Rijksweg (N36) in Lendelede is dinsdagnamiddag een 43-jarige automobiliste uit Kuurne zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval. Ze belandde ondersteboven met haar bestelwagen in de gracht.

29 maart