Celstraf met uitstel voor kitten oplichter

De man bood jonge katjes te koop aan op de website tweedehands.be. Twee slachtoffers wilden effectief enkele katjes aanschaffen en gingen over tot betaling. Eén persoon uit Harelbeke schreef 60 euro over, een andere 195 euro. “Toen het moment was gekomen om de katjes te leveren, verzond hij plots allerlei smoesjes waarom het niet kon doorgaan”, zei het Openbaar Ministerie. “Uiteindelijk liet hij weten dat de levering niet kon doorgaan en beloofde om het geld terug te storten, maar deed dat niet.” De slachtoffers dienden een klacht in bij de politie. Tijdens zijn verhoor zei de man dat hij de katjes van zijn toenmalige vriendin aanbood. “Dat was een zekere Nathalie, maar haar achternaam kon hij zich niet meer herinneren”, zei het Openbaar Ministerie. Hij kon uiteindelijk de katjes niet leveren omdat de relatie was stukgelopen. De man kwam niet opdagen in de rechtbank. Hij is nu veroordeeld tot twee maanden celstraf met uitstel en een boete van 400 euro. Aan de slachtoffers moet hij 410 euro schadevergoeding betalen.