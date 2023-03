Celstraf met uitstel voor 51-jarige man die vriendin met dood bedreigt

CareSquare helpt tekort van 25.000 verpleeg­kun­di­gen wegwerken in België, door hen binnen het uur aan zorgorgani­sa­ties te koppelen

CareSquare schakelt een versnelling hoger. Door voortaan binnen het uur tekorten van verpleegkundigen in te vullen. Zorgorganisaties kunnen gratis opdrachten op de online marktplaats plaats, zelfstandig verpleegkundigen kunnen er op intekenen. De ondernemers van CareSquare hebben hun thuisbasis in start-upcampus Hangar K in Kortrijk.