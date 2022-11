Celstraf en fikse schadevergoeding voor man (26) na zware slagen aan vriendin

De jongeman en de 39-jarige vrouw vormden zo’n twee jaar een koppel. “In die twee jaar kwam het 11 keer tot zwaar partnergeweld”, pleitte de advocaat van het slachtoffer. “Eén keer gooide hij zelfs met een mes in haar voet met een snijwonde van drie centimeter tot gevolg. Een ander keer kreeg ze zo’n harde klappen dat ze drie ribfracturen opliep, nog een andere keer een gescheurd trommelvlies.” De druppel voor het slachtoffer waren feiten op 6 november. “De dag dat ze haar vader had begraven kregen ze plots een banale ruzie over Netflix. Hij sloeg haar gezicht bont en blauw waardoor ze paars uitsloeg. Sindsdien is de relatie over.”

Toyboy

De beklaagde toonde tijdens het proces geen spijt maar ging in de tegenaanval. “Zij was een stuk ouder en verdiende meer waardoor er een onevenwicht was”, pleitte zijn advocaat. “Hij was eigenlijk een beetje haar toyboy. Wanneer hij geld verdiende was hij welkom, anders niet. Hij heeft een IQ van 61, dat is bijzonder weinig. Hij kan dus onmogelijk het kwade brein zijn.” De jongeman zelf bleef de slagen ontkennen. “Zij heeft mij gemanipuleerd, bespeeld en gebruikt”, zei hij tegen de rechter. Hij acht de feiten toch bewezen. De jongeman is veroordeeld tot 15 maanden celstraf met uitstel en een effectieve boete van 800 euro. Aan het slachtoffer moet hij ook 7.368,19 euro schadevergoeding betalen.