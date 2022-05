Buurt kant zich tegen komst van windmolen, ook oppositiepartij N-VA spreekt zich uit

harelbekeEr komt een pak protest tegen de windmolen die De Watergroep wil plaatsen bij zijn waterproductiecentrum in Stasegem. Een petitie telt intussen al 200 handtekeningen, en ook oppositiepartij N-VA spreekt zich uit tégen de windmolen. “Stasegem is te verstedelijkt en kent al voldoende milieubelasting waardoor een molen van zo’n formaat er niet thuis hoort”, klinkt het.

De Watergroep wil een windmolen plaatsen bij het waterproductiecentrum De Gavers, langs de Beneluxlaan in Harelbeke. Het gaat om een windmolen van 77 meter hoog, inclusief wieken, waarmee het in haar eigen energiebehoefte wil voorzien. De windmolen zou ongeveer komen op de plaats van de zwarte bol op het plannetje. © Google Maps

De Watergroep wil een windmolen plaatsen bij het waterproductiecentrum De Gavers, langs de Beneluxlaan in Harelbeke. Het gaat om een windmolen van 77 meter hoog, inclusief wieken, waarmee het in haar eigen energiebehoefte wil voorzien. Op 25 april startte het openbaar onderzoek voor de vergunningsaanvraag van De Watergroep. Uit de buurt zal daar alvast één bezwaar binnenkomen, met op dit moment al 200 handtekeningen.

Trekker is Martin Pauwels uit de Cantecleerstraat. “Ik ging van deur tot deur hier in de buurt, en op twee mensen na, tekenden álle bewoners de petitie. Dit is geen plek om een windmolen van 77meter te zetten. Wij willen geen slagschaduw en geen geluidsoverlast”, zegt Pauwels. “Een tijdje terug wilde De Watergroep zijn opslagcapaciteit uitbreiden, daar hebben wij geen bezwaar tegen ingediend. Wij zijn dus niet gewoon tegen alles, maar deze windmolen hoort hier niet thuis.”

Enkele tientallen buurtbewoners kwamen gisteren samen tégen de komst van de windmolen in hun achtertuin. © Henk Deleu

Pauwels kreeg al de vraag van mensen aan de overkant van de E17 of ook zij daar met zijn petitie rond konden gaan. “Ik vermoed dat we ergens op de 300-350 handtekeningen gaan eindigen. We zijn in elk geval vastberaden. Als er een vergunning komt, dan tekenen we daar beroep tegen aan. We nemen dan zeker een advocaat onder de arm.”

Ook oppositiepartij N-VA liet al weten zich tegen de komst van de windmolen te verzetten. “We juichen de komst van groene energie toe, maar we moeten realistisch zijn: in een verstedelijkt Vlaanderen is dit geen sinecure. Stasegem is daarin niet anders, integendeel”, zegt Wout Patyn. “De deelgemeente kent al tal van milieubelastende factoren met heel wat bedrijvigheid, een kanaalzone, een stroppende mobiliteit, een nabijgelegen autosnelweg … Nog een extra windturbine van dit formaat, daar zit de Stasegemnaar niet op te wachten. Ik verwacht dan ook heel wat bezwaren tegen het project.

Op het einde van de cantecleerstraat zie je nu al enkele windmolens op grondgebied Zwevegem, die van de Watergroep zou dus nog een flink stuk dichter staan. © Joyce Mesdag

N-VA Harelbeke dringt aan bij het stadsbestuur om eveneens bezwaar in te dienen tegen het project. “De windmolen komt vlak naast een verkaveling in en rond de Reinaertstraat. Hier zijn toch wel vragen te stellen bij de impact van zo’n hoge windmolen op die wijk. Het kan niet de bedoeling zijn dat er huizen in de slagschaduw van wieken belanden en geluidsoverlast ondervinden. Net daarom moet Stad Harelbeke de kaart voor haar inwoners trekken en formeel bezwaar indienen”, zegt Patyn.

Enkele tientallen buurtbewoners kwamen gisteren samen tégen de komst van de windmolen in hun achtertuin. © Joyce Mesdag

Tot en met 24 mei 2022 kunnen er nog bezwaren ingediend worden tegen de komst van een windmolen. Daarna formuleert de stad Harelbeke een negatief of positief advies, dat samen met de bezwaren naar de Provincie wordt gestuurd. Die beslist dan of de Watergroep een vergunning krijgt of niet. Het stadsbestuur houdt zich voorlopig wat aan de oppervlakte. “We wachten de resultaten van het openbaar onderzoek af, vooraleer we ons uitspreken”, zegt schepen David Vandekerckhove. Dat zal dus meteen met een positief of negatief advies zijn.

Enkele tientallen buurtbewoners kwamen gisteren samen tégen de komst van de windmolen in hun achtertuin. © Henk Deleu