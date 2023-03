Burgemeester van Harelbeke reageert voorzichtig op beslissing Ventilus: “Voldoende elektriciteit is belangrijk, maar óók ieders gezondheid”

Van Izegems feestdorp tot verkleed­par­tij in Waregem: hier zet de Ronde West-Vlaanderen in vuur en vlam

Ambiance troef, nu de Ronde van Vlaanderen zondag voor het eerst sinds 2016 nog eens West-Vlaanderen doorkruist. Op tal van plaatsen krijgen Wout van Aert en co een hartelijke ontvangst. Zeker in Izegem, dat voor de gelegenheid Dorp van de Ronde is, maar ook elders in de provincie is er van alles te doen en staan de grote schermen klaar. Een feestelijk overzicht.