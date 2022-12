Burgemeester Alain Top en federaal fractieleider Melissa Depraetere lanceren petitie voor bankautomaten in Stasegem en Hulste

“Ook in Stasegem en Hulste is dat het geval. Inwoners moeten zich meer dan 5km verplaatsen om nog een geldautomaat te vinden. Onze inwoners en lokale handelaars zijn de dupe van deze arrogante besparingsoperatie van de grootbanken. Daarom starten we een petitie ( https://nieuws.vooruit.org/stasegem_en_hulste_petitie ) om met deze resultaten naar een overleg te gaan tussen het gemeentebestuur en die banken.”

“Heel wat mensen bankieren intussen online, maar 1 op 5 mensen is helemaal niet mee met de digitalisering. Het is wraakroepend dat die groep - vaak kwetsbare mensen - aan hun lot wordt overgelaten. Met deze petitie willen we aan de alarmbel trekken”, zegt Depraetere.

Je eigen geld beheren, dat is toch een basisrecht? Daarom dien ik ook een wetsvoor­stel in dat banken verplicht aanwezig te blijven in het straat­beeld en afspraken met banken wettelijk vastlegt.

“Een minimum aan spreiding van bankautomaten in onze stad lijkt aangewezen”, zegt burgemeester Alain Top. “Samen met mijn schepencollege zal ik contact opnemen met Batopin NV om ervoor te pleiten om ook in Stasegem en Hulste geldautomaten te voorzien.” “Banken moeten een minimaal aanbod aan dienstverlening voorzien in elke deelgemeente”, zegt Depraetere. “Je eigen geld beheren, dat is toch een basisrecht? Daarom dien ik ook een wetsvoorstel in dat banken verplicht aanwezig te blijven in het straatbeeld en afspraken met banken wettelijk vastlegt. Banken moeten hun verantwoordelijkheid nemen en ervoor zorgen dat iedereen zijn of haar geld kan afhalen bij een bankautomaat in de buurt. Mijn strijd gaat verder.”