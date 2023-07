Buren slaan alarm nadat hout vuur vat in tuin

NET OPEN. Rachid (29) maakt droom waar met Konings Pizza Pasta: “Elke dinsdag pizza aan 7 euro, scherpe prijzen zijn onze troef”

Goed nieuws voor liefhebbers van pizza en pasta, met Konings is er een nieuwe speler op de markt in Kortrijk. Rachid Farih is niet aan zijn proefstuk toe. Hij deed jarenlang ervaring op in onder meer Italiaans restaurant L’Osteria en gewezen Italiaans restaurant Da Franco. “Kwaliteit en versheid primeren, ik werk met een speciale en geheime deegbereiding”, zegt de jonge ondernemer.