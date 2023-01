Buren na 11 jaar ruzie oog in oog voor rechter: “Hij spoot mijn gevel helemaal nat.”

Kortrijk/Kuurne Procureur moet niet komen getuigen op assisenpro­ces rond dubbele kotmoord: voorzitter roept 73 getuigen op

Op het assisenproces rond de dubbele kotmoord in Kortrijk komen in maart 73 getuigen aan bod. Procureur Tom Janssens zit daar niet bij. De voorzitter ging immers niet in op de vraag van de verdediging om Janssens op te roepen. Stukken uit het verhoor na de polygraaftest van Mohammad Musawi (24) moeten wel uit het dossier gehaald worden.

27 januari