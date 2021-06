Bromfietser sterft onder wielen van afslaande vrachtwagen

Bissegem Zonder geldig rijbewijs, keuring of inschrij­ving tegen bus: 2 maanden rijverbod en fikse boete

17 juni Een man van Iraakse origine moet van de politierechter in Kortrijk zijn theoretisch en praktisch rij-examen opnieuw afleggen vooraleer hij opnieuw met de auto mag rijden. In mei 2020 botste hij in Bissegem (Kortrijk) tegen de flank van een bus van De Lijn. De wagen was niet ingeschreven en niet verzekerd.