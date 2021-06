Bromfietser Eddy (46) sterft onder wielen van afslaande vrachtwagen

Het ongeval gebeurde rond 7.30 uur op de rotonde aan café ’t Molenhuis in Harelbeke. Een vrachtwagen kwam uit de Bavikhoofsestraat en sloeg rechts af naar de Rijksweg. De trucker had de bromfietser die op dat moment naast zijn vrachtwagen reed niet opgemerkt. Eddy Van De Vijver (46) uit Zulte was op weg naar zijn dagtaak bij het maatwerkbedrijf Waak in Kuurne en wilde rechtdoor rijden. Er volgde een aanrijding. De man, gealarmeerd door het getoeter van enkele automobilisten, stopte onmiddellijk en probeerde het slachtoffer nog te helpen. Ook een ziekenwagen en mug-team waren snel ter plaatse. Ondanks de reanimatie overleed de bestuurder van de bromfiets ter plaatse. De brandweer werd opgeroepen om een tent en een scherm te plaatsen, de omgeving werd urenlang afgesloten tot aan het kruispunt Den Herder. Pas rond de middag was er opnieuw normaal verkeer mogelijk in de omgeving. (lees verder onder de foto)

Grote verslagenheid

Het nieuws van het overlijden kwam hard binnen bij directie en medewerkers van het maatwerkbedrijf Waak in Kuurne. “Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar de familie van Eddy”, zegt algemeen directeur Tim Vannieuwenhuyse. “We bekijken hoe we hen kunnen bijstaan met een luisterend oor en, indien nodig, ook een aantal praktische zaken waarmee zij nu geconfronteerd worden. Anderzijds hebben we ook oog voor de collega’s van Eddy, die tot ieders tevredenheid sinds 2019 werkzaam was in onze metaalafdeling. We hebben het nieuws voorzichtig gecommuniceerd, de verslagenheid is groot. Onze sociaal assistenten zijn ingezet om mensen te begeleiden, te luisteren naar de bekommernissen en te delen in het verdriet dat ons allemaal zo overvalt.”