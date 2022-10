Brasserie ‘t Populierenhof heeft op één na mooiste terras van Benelux en Frankrijk, volgens frisdrankmerk Lipton

Roeselare/Ingelmunster Passante en visser redden drenkeling uit het kanaal: “Hij lag met zijn gezicht in het water”

Een man van middelbare leeftijd vecht in het ziekenhuis voor zijn leven nadat hij woensdag in Roeselare in het kanaal is terechtgekomen. Hij heeft zijn leven te danken aan een 33-jarige automobiliste uit Ingelmunster en visser Franky Capon (55) uit Rumbeke. “Hij lag in het water en bewoog amper”, zegt Franky.

27 oktober