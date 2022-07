Brandweerpost Harelbeke behaalt zilver op Olympische Brandweerspelen: “Zonder tien strafpunten was het goud geweest”

HarelbekeDe brandweerpost van Harelbeke heeft afgelopen weekend een zilveren medaille behaald op de Olympische Brandweerspelen in Slovenië. En het had zomaar goud kunnen zijn. Maar de Duitse scheidsrechter zag een schoonheidsfoutje en rekende tien strafpunten aan. “Ik had ons foutje nochtans helemaal niet opgemerkt”, zegt Geert Ollevier van de brandweerpost Harelbeke.

In het Sloveense Celje vond afgelopen weekend de internationale kampioenschappen sportomloop voor brandweerkorpsen plaats. Brandweerploegen van over de hele wereld namen het tegen elkaar op in verschillende proeven die ze in een zo snel mogelijke tijd en zo precies mogelijk moeten uitvoeren. De brandweerploeg van Harelbeke nam deel aan de belangrijkste categorie waarmee deze Olympische Brandweerspelen ooit gestart zijn.

Volledig scherm De brandweerpost van Harelbeke hier in actie afgelopen weekend op de Olympische Brandweerspelen © rv

“Het ging om twee proeven”, vertelt Geert Ollevier van de brandweerpost Harelbeke en bezieler van de sportploeg. “Er is de pompopstelling met aanvalsleiding en een estafette. “Voor de pompopstelling moeten we een opstelling opzetten die we ook in het echt gebruiken om open water uit een beek of een meer aan te zuigen. Via 2 slangen van 70 meter komt het water bij een pomp die het dan weer verdeelt over 2 aanvalslijnen van 45 meter lang. Hier heeft elk teamlid een zeer specifieke functie om de constructie zo snel en juist mogelijk op te stellen.

Quote Volgens de Duitse scheids­rech­ter was één koppeling niet van de grond gekomen, dat leverde tien strafpun­ten op. Maar zelf had ik dat niet opgemerkt Geert Ollevier, Hulpverleningszone Fluvia post Harelbeke

Over deze oefening deden we 38,11 seconden. De snelste tijd, maar volgens de Duitse scheidsrechter was één koppeling niet van de grond gekomen. Al had ik dat zelf niet opgemerkt. Jammer, anders was het goud, maar met zilver zijn we ook bijzonder tevreden. Bij de estafette moet je met een balk enkele hindernissen voorbij geraken zoals een tunnel en een muur. Hier deden we 60 seconden over.”

Brandweerkorpsen van 20 landen

Aan de Olympische Brandweerspelen namen verschillende brandweerkorpsen deel van zo’n 20 landen. “De concurrentie is dus wel degelijk erg groot. Vanuit België deden waren maar drie korpsen geselecteerd om naar de Spelen te gaan. Hier in Harelbeke hebben we al een lange traditie om een competitieve sportploeg te hebben. Op de vorige editie behaalden we ook zilver. Het vergt wel erg veel training. Sinds februari hebben we wekelijks trainingssessies gehouden, maar het heeft duidelijk geloond. En ook tijdens onze dagelijkse interventies komen die trainingen van pas.”

Volledig scherm Het sportteam van de brandweerpost van Harelbeke werd zondagavond feestelijk ontvangen aan de kazerne © Alexander Haezebrouck

De Olympische Brandweerspelen worden net zoals de Olympische spelen ook om de vier jaar georganiseerd. Door corona was het deze keer vijf jaar geleden. “De volgende spelen staan daarom ook al over drie jaar gepland.” De andere brandweerkorspen van ons land die deelnamen zijn de korpsen van Beerse en Duffel, zij behaalden telkens een bronzen medaille in hun categorie.

Volledig scherm De zilveren medaille © Alexander Haezebrouck

