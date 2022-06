Brandweer rukt uit voor… rokende inductieplaat

Lendelede Dorpsplein één groot terras tijdens Lendlee Congé 2.0

De lokale Unizo-afdeling slaat de handen in elkaar met de gemeente om op vrijdag 8 juli Lendlee Congé 2.0 te organiseren. Om de vakantie passend in te zitten is er een avond lang muziek en kinderanimatie in het centrum.

27 juni