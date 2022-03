BMW sleurt geparkeerde wagen tot tegen elektriciteitspaal in Hulste, aanrijder loopt weg

Kuurne Zaakvoer­der restaurant die illegale werknemer herbergt in verborgen ruimte krijgt geen straf meer voor mensenhan­del

De 38-jarige uitbater van het all you can eat-restaurant Eat & Co in Kuurne heeft geen straf meer gekregen voor mensenhandel. Tijdens een inval vijf jaar geleden werd in een verborgen ruimte naast de zaak een Chinees aangetroffen. Volgens de rechter is de redelijke termijn in het dossier overschreden.

16 maart