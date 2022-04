Bewoonster gewekt door rookmelder bij nachtelijke brand

Rond 2.15 uur werd de vrouw door het geluid van de rookmelder in de woning langs de Andries Pevernagestraat in Harelbeke gewekt. De brandweer van de zone Fluvia snelde ter plaatse en stelde vast dat door een technisch defect de teller- en zekeringskast in de woning vuur had gevat. Dat zorgde voor de rookontwikkeling. De brand was snel onder controle maar de tellerkast is zwaar beschadigd en zal vervangen moeten worden. De bewoonster bleef ongedeerd. “Het belang van een rookmelder kan niet onderschat worden”, benadrukt Dirk Vens van de brandweerzone Fluvia nogmaals. “Alleszins voor wie zoals in dit geval bij gebrek aan een achtertuin enkel een vluchtweg heeft via de voordeur.”