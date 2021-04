Bewoners kunnen ontkomen aan felle brand, samen met husky’s en 7 pups: “Mijn kamer was al gevuld met rook”

Kuurne/Brugge/Dendermonde/Tielt Autodieven na amper maand geïdentifi­ceerd, maar nog niet allemaal gevat: “Ze zouden nooit meer mogen vrijkomen”

12 april Amper een maand nadat in de zomer van 2020 in garages in Brugge, Dendermonde en Kuurne vier exclusieve Mercedessen gestolen werden, kon het gerecht de drie Poolse daders identificeren. Ze stonden maandag voor de rechter in Kortrijk terecht, al zijn ze nog niet allemaal gevat. Eén van hen is op de vlucht voor het gerecht in Nederland. “Mijn auto’s zag ik jammer genoeg niet meer terug”, aldus autohandelaar Arne Van Renterghem (25) van Arvaro Automotive in Kuurne.