Bewoners bellen brandweer voor probleem met pelletkachel: gelijkvloers onder de rook

Smeulen in afvoerbuis

De blussers stelden vast dat er een probleem was met de pelletkachel in de woonkamer op het gelijkvloers. “Blijkbaar was het beginnen smeulen in een afvoerbuis, met de rook tot gevolg”, zegt de bewoonster. De brandweer gebruikte de ladderwagen om ook in de schoorsteen te kunnen kijken wat er precies aan de hand was. Na enige tijd was de situatie onder controle en konden de spuitgasten weer richting kazerne, in de wetenschap dat er geen gevaar meer dreigde. Voor de bewoners is het euvel een tegenslag. “We kunnen niet zeggen dat we al veel plezier hebben beleefd aan onze pelletkachel”, besluit de bewoonster. “Nu en dan al hadden we er een akkefietje mee.”