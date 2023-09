HLN HELPENDE HANDEN. Hicham (41) regelt gratis transport hulpgoede­ren naar Marokko: “Al die doden... ik kan er niet van slapen”

Hicham Bouazzaoui regelt via Chark, een in België-Marokko gespecialiseerde transportfirma, gratis leveringen van hulpgoederen aan het door een zware aardbeving getroffen Marokko. Er is een oproep om materiaal te schenken, zoals warme kledij en slaapzakken, want veel Marokkanen slapen noodgedwongen buiten. “Er zijn zoveel huizen zwaar beschadigd”, vertelt Hicham.