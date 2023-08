Wéér zwemverbod in zone voor baantjes­zwem­mers aan Abdijkaai

Een pas op vrijdag 28 juli opgeheven captatie- en zwemverbod op het kanaal Bossuit-Kortrijk is terug van kracht. Een staalname wijst weer op een bloei van cyanobacteriën of blauwalgengroei. Blauwalgen scheiden giftige stoffen af die schadelijk zijn voor mens en dier bij contact of inname van het besmette water.