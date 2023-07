Bewolkt en enige tijd regen in Harelbeke vandaag

Opnieuw sterke drank toegelaten op Stadsfesti­val Harelbeke

Dit jaar is er naar alle waarschijnlijkheid opnieuw sterke drank toegelaten op het stadsfestival in Harelbeke, dat komende september plaatsvindt. Dat bevestigde schepen Dominique Windels nadat raadslid Lisa-Marie Platteau ernaar vroeg op de gemeenteraadszitting deze week. Vorig jaar was er een verbod nadat er te veel mensen afgevoerd moesten worden tijdens de editie van in 2021.