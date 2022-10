Betrapte fietsendief gaat getuige met kniptang te lijf: “Kampte met depressie en zocht toevlucht in alcohol.”

Harelbeke Twintiger opgepakt na aanval op agent aan bar in Harelbeke

In de nacht van zaterdag op zondag is een 29-jarige man opgepakt na moeilijkheden bij een bar in Harelbeke. Hij had het niet op de tussenkomst van de agenten begrepen en viel hen aan. Na voorleiding voor de onderzoeksrechter is hij onder voorwaarden vrijgelaten.

3 oktober