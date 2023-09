Bestuurster gewond na zware kop-staartbotsing op N36

NET OPEN. Tarterie in bekwame handen van Jarne (30) en Lisa (27): “De vertrouwde kaart uitgebreid met pannenkoe­ken, ijsjes én... onze boerestut­te”

Sinds kort zwaait een koppel met heel wat ervaring de plak in Tarterie op de Grote Markt. Zo werkte Lisa Vaninghelandt eerder al in het Franse Les Vans in restaurant ‘Likoké’ van Piet Huysentruyt. Opvallend: het koppel uit Rollegem brengt in Tarterie de koffie en thee van Viva Sara terug.