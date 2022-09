Bestuurder komt in gracht terecht en wordt bewusteloos afgevoerd

De bestuurder reed dinsdagvoormiddag iets voor 11 uur met zijn gehuurde Zhidou D2s in de Beverhoek in Harelbeke toen hij plots afweek van zijn rijvak. Hij belandde met zijn auto in de gracht. De impact leek bijzonder mee te vallen maar bij aankomst van de hulpdiensten bleek de bestuurder bewusteloos te zijn. Toen bleek dat de bestuurder niet in levensgevaar was, nam de brandweer geen risico en bevrijdde de persoon zo veilig mogelijk uit de auto. Ze knipten daarvoor het dak open. Na zo’n 45 minuten was de bestuurder uit de auto gehaald. Hij werd buiten bewustzijn maar niet in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. Hoe het ongeval precies kon gebeuren is nog niet duidelijk.