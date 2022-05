Bestuurder knalt tegen boom en gaat over de kop na communiefeest

Bestuurder Tony M. uit Hulste was omstreeks 20.30 met zijn Renault Kangoo onderweg in de Weststraat in Izegem. Hij was op de terugweg van een communiefeest en ging in een flauwe bocht naar rechts los rechtdoor. Hij knalde tegen een boom langs de weg, ging over de kop en belandde op zijn dak op het fietspad naast de weg. “Ik herinner me niets meer van de klap zelf”, vertelt de bestuurder uit Hulste. “Ik zat eerst vast, maar slaagde er toch in om zelf uit mijn auto te kruipen. Even dacht ik dat mijn auto vuur zou vatten omdat ik een brandgeur rook. Maar blijkbaar was dat afkomstig van de airbags. De hulpdiensten waren hier bijzonder snel. Ik heb inderdaad een paar cava’s gedronken op dat communiefeest en heb dat ook meteen tegen de politie gezegd.” De man legde een positieve ademtest af en bleek 0,42 promille alcohol in zijn bloed te hebben. Naast wat schaafwonden aan zijn onderarm, kwam Tony M. er met de schrik vanaf. Zijn Renault Kangoo die hij nog maar in februari had aangekocht is rijp voor de schroothoop.