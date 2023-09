Bestuurder gewond na klap tegen oplegger

Hannah (22) is Tineke van Heule, massale opkomst op tropische Tinekes­fees­ten

Hannah Sierens volgt Romy Hollevoet als Tineke van Heule op, zo is zondagavond bekendgemaakt in een tot de nok gevulde tent op het Lagaeplein. Eerste en tweede eredame zijn Nora Dekyvere (18) en Saar Demuynck (17). De feesten, een tropische editie met la douce France als thema, waren top. Of zoals de organisatoren het samenvatten: “C’est terminé, nous sommes satisfaits!”