Bende stelende zigeunervrouwen riskeren vier jaar cel voor 32 diefstallen en inbraken

In oktober 2019 kreeg de politiezone Midow heel wat meldingen van inbraken, vooral in appartementen waarbij telkens juwelen en cash geld werd gestolen. “Al snel was de politie een verdacht voertuig met een Franse of soms Duitse nummerplaat op het spoor”, zegt het Openbaar Ministerie. “In oktober 2019 werd het voertuig aangetroffen in Lichtervelde.” In de auto zaten drie vrouwen die gekend waren onder tal van aliassen. “In hun auto lag een handtas vol met juwelen en kledingstukken. Er werd meteen zeer uitgebreid onderzoek gestart waarbij hun gsm’s werden uitgelezen en het mastverkeer erop werd nagekeken. Ze huurden telkens een kamer in het Ibis hotel in Jabbeke, en wanneer zij er verbleven gebeurden telkens inbraken in West-Vlaanderen.” Die inbraken gebeurden onder andere in Oudenburg, Kortemark en Harelbeke. “In totaal konden we 32 feiten aan hen linken.” Zo ook een diefstal in Zeeman. Nog drie andere dames die allemaal familiebanden hebben met elkaar werden ook opgepakt. “Ze pleegden allemaal afwisselend feiten.” Bij enkele slachtoffers gingen ze zelfs aan de haal met 15.000 tot 25.000 euro aan juwelen.