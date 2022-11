Bavikhove, Deerlijk, Lauwe en Menen krijgen ‘mobipunt’: een punt waar je vlot van bus naar deelauto kan, of van deelfiets naar bus

De mobipunten bestaan uit een bushokje, veilige fietsenstallingen, en digitale info over omliggende diensten om je tijdsbesteding of verplaatsing te optimaliseren. Het is de bedoeling dat je op die mobipunten gemakkelijk overstapt van deelfiets naar deelwagen, en omgekeerd, of op het openbaar vervoer.

De vier locaties die een mobipunt krijgen, zijn Bavikhovedorp in Harelbeke, Neuenkirchenplein in Deerlijk, en Lauweplaats en Waalvest in Menen. “Dit is een proefproject om uit te zoeken hoe zeer die mobipunten aanslaan”, zegt Wout Maddens van Leiedal, die de steden en gemeenten ondersteunt. “Het is de bedoeling dat er in de toekomst een netwerk van dergelijke punten wordt uitgerold, maar veel zal afhangen van het succes ervan.”