Barbecue voor Suikerfeest op balkon zorgt voor brandalarm en dure rekening in ‘scheurappartement’ in Harelbeke

harelbeke BELOOFD IS BELOOFD. Is er na het nieuwe Harelbeke Zuid en het vernieuwde Marktplein nog geld over voor het ambitieuze vrijetijds­pro­ject 2035? En is de nieuwe vrijetijds­si­te in Bavikhove nog voor deze legisla­tuur?

De bestuursperiode van uw stadsbestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren tien beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Harelbeke, waar het schepencollege de legislatuur startte met een ‘onsympathieke’ belastingsverhoging. De burger zou er veel voor terug krijgen, zo werd beloofd. Het Martkplein is klaar, net als de industriezone Harelbeke-Zuid. Maar wat met de nieuwe vrijetijdssite in Bavikhove? En wordt er voor eind 2024 nog iets gerealiseerd op de site De Mol?

29 april