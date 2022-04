Baby Féline maakt viergeslacht compleet

Deerlijk 36 bewoners geëvacu­eerd na brand in apparte­ments­ge­bouw in Deerlijk

Op de Bloemenwijk in Deerlijk is donderdagavond brand uitgebroken op de tweede verdieping van een appartementsgebouw. 36 bewoners moesten worden geëvacueerd. Twee van hen liepen brandwonden op of raakten door de rook bevangen. Ook een brandweerman raakte even door de rook bevangen.

