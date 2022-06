Auto vat vuur tijdens het rijden, bestuurder kan zich op tijd aan de kant zetten

De man reed op de Ringlaan in de richting van Harelbeke toen zijn auto plots begon te roken. “Ik heb zo snel mogelijk een zijstraat genomen om me aan de kant te zetten en heb de brandweer gebeld”, vertelt de bestuurder. Toen de brandweer arriveerde, stond de auto al in lichterlaaie. De brandweer kon het vuur snel blussen, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig in vlammen opging. De oorzaak ligt wellicht bij een technisch defect in de motor. Door de autobrand was de Waregemstraat een tijdlang volledig afgesloten voor het verkeer.