Asfalteringswerken fietspad Stasegemsesteenweg uitgesteld omwille van tekort aan grondstoffen

De rijweg wordt wél zoals voorzien geasfalteerd op dinsdag 3 en woensdag 4 mei. In de eerste fase is dat de Generaal Deprezstraat - Colruyt , in de tweede fase van aan de Colruyt tot aan de Magnoliastraat. Bewoners van de Magnoliastraat-Tulpenboomstraat kunnen ontsluiten via woonzorgcentrum De Vlinder.