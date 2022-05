Arbeiders merken gaslek op terwijl ze bezig zijn met graafwerken voor Proximus

Het waren arbeiders die bezig waren met het opbreken van het voetpad - nodig voor de aanleg van glasvezelkabel voor Proximus - die iets over 10 uur plots een gasgeur opmerkten. “We lachten het eerst een beetje weg maar de geur bleef”, vertelt één van hen. Daarom begonnen we te zoeken van waar de geur afkomstig was. Bleek dat er op vier meter van de plaats waar we bezig waren met werken, een lek was ontstaan in een lagedrukleiding. Daarop verwittigden we de brandweer.” De blussers kwamen ter plaatse maar konden niet veel doen. Ook iemand van netbeheerder Fluvius reed naar de Herdersstraat in Harelbeke. De toestand was snel onder controle, in de buurt waren geen evacuaties nodig. De voorbije weken waren er al herhaaldelijk gelijkaardige gaslekjes in de Kortrijkse regio.